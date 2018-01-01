"Я еду с невысокими ожиданиями": Трамп рассказал, чего он ждет от встречи с Путиным

Трамп обошел молчанием главные цели этой встречи, однако при этом он уверен, что "ничего плохого" от дискуссии с Путиным не будет.

Трамп надеется извлечь из этой встречи "что-нибудь хорошее" Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ожидает особо многого от встречи с российским лидером Владимиром Путиным

"Я еду с невысокими ожиданиями. Я не ожидаю многого", - заявил он в интервью британскому CBS.

В то же время Трамп обошел молчанием главные цели этой встречи, однако при этом он уверен, что "ничего плохого" от дискуссии с Путиным не будет.

"Полагаю, что встречаться – это хорошо, я верю во встречи. Встреча с главой (Северной Кореи, - ред.) Кимом была хорошей. Встречи с руководителем Китая были очень хорошими… Из этого не выйдет ничего плохого, а может быть, что-то хорошее будет извлечено", - сказал американский президент.

Кстати, Трамп дал интервью на следующий день после выдвижения США обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб по поводу вмешательства в президентские выборы 2016 года. Трамп пообещал поднять вопрос о возможной экстрадиции этих людей на встрече с Путиным.

"Я не думал об этом. Конечно, я задам ему этот вопрос", - сказал он, напомнив, что у России и США нет договора об экстрадиции.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

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