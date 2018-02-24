"Я эту идею Донбассу не продам". Дипломат рассказал про околоуголовный сленг Путина

Власть, набирающая тиранический характер в имперском государстве, теряет границу.

Дипломат рассказал о полууголовном сленге Путина Reuters

Во время переговоров по Донбассу с участием лидеров "нормандскорй четверки" президент РФ Владимир Путин использовал околоуголовный сленг в общении с политиками, рассказал дипломат Роман Безсмертный, который ранее являлся представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске и был участником переговоров "нормандской четверки".

"А там... (разводит руками). Какие-то фразеологизмы, сентенции, которые граничат со сленгом околоуголовным вроде "Я эту идею Донбассу не продам", ну и много подобного. Это свидетельствует о том, что власть, которая набирает тиранический характер в имперском государстве, теряет границу. Не знаю, теряет ли она страх, потому что для того, чтобы это почувствовать, нужно быть на месте этих людей, но то, что она теряет границу, чувствуется. Человек не приехал в Париж вести переговоры о войне и мире. Он приехал просто в Париж", — сказал украинский дипломат о Путине в интервью "Апострофу".

Напомним, ранее российский десантник обвинил Путина: натравливает солдат на украинский народ.