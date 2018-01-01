"Я не хочу умереть в 11 лет". Российский школьник отчаянно обратился к Путину: видео

Жители Подмосковья вышли на митинг и требуют закрытия токсичной городской свалки.

Из-за токсичной свалки Волоколамск охватили стихийные митинги Вконтакте

Тысячи жителей российского города Волоколамска 1 апреля вышли на митинг с требованиями о закрытии мусорного полигона "Ядрово".

"Почему не закрывают свалку "Ядрово"? Почему Путин не приедет сюда и не подышит с нами этим воздухом?", - видео митинга опубликовал в Facebook телеканал Дождь.

Затем к микрофону вышел учащийся одной из местных школ. Мальчик заявил, что токсичную свалку непременно нужно закрыть. Он предложил, чтобы президент России Владимир Путин приехал в Волоколамск и подышал с горожанами одним воздухом.

"Нет – свалке "Ядрово", ее надо закрывать. Я не хочу умереть в свои 11 лет", – сказал он.

Напомним, 21 марта более 50 детей из Волоколамска госпитализировали из-за отравления сероводородом, выброс которого произошел на мусорном полигоне "Ядрово" рядом с городом. В городе вспыхнули стихийные митинги.