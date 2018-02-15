"Я обязана на нем жениться": Настя Рыбка выбрала платье и собирается сделать предложение Дерипаске

Охотница на олигархов Настя Рыбка выложила в Instagram провокационный пост.

Настя Рыбка пообещала жениться на Дерипаске nastya_rybka.ru/instagram

Эскорт-модель Настя Рыбка пообещала сделать предложение российскому олигарху Олегу Дерипаске. Девушка уже выбрала свадебное платье.

Девушка планирует на суд, который состоится 1 марта, явиться в подвенечном наряде. О своих намерениях Рыбка рассказала подписчикам в Instagram.

"Все спрашивают, почему молчит @oleg.deripaska? И ничего не пишет мне? После того, что я сделала с ним (ну правда, это ведь получилось совершенно случайно - Навальный, подонок! Я так не хотела) я обязана на нем жениться. Поэтому я готовлюсь сделать предложение руки и сердца человеку, над которым невольно надругалась. Но страсть к нему была настолько сильна, что не атаковать его было выше моих сил... Я уже выбрала свадебное платье для похода в суд 1 марта, кто знает, может быть в тот же день мы за час распишемся. Ведь мой малыш умеет ускорять судей, когда ему надо", - написала девушка.

Она объявила конкурс среди подписчиков на самое креативное предложение руки и сердца Олегу Дерипаске. Рыбка хочет, чтобы олигарх "забыл мои мелкие шалости, простил и принял мое предложение руки и сердца".

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 15, 2018 в 10:37 PST

Напомним, Настя Рыбка выложила фото в Instagram с отдыха на яхте с российским олигархом Олегом Дерипаской. С этого снимка началось расследование Алексея Навального, который утверждает, что вместе с Дерипаской и Рыбкой отдыхал заместитель Дмитрия Медведева Сергей Приходько. Девушка заявила, что ее на яхте изнасиловали, а потом призналась, что это был обман. Дерипаска подал в суд на модель, заседание состоится 1 марта.