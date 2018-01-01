"Я пересел на трамвай". Саакашвили пояснил, почему ездил на Bentley

Экс-президент Грузии заверил, что в Амстердаме пользуется исключительно общественным транспортом.

Михеил Саакашвили ездил в Нидерландах на Bentley Фото: Facebook/Василий Крутчак

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили ездил в Амстердаме, куда переселился после депортации из Украины, на автомобиле премиум-класса Bentley.

Соответствующие снимки опубликовал в Facebook журналист Василий Крутчак, сопроводив ироничным комментарием.

"Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Бентли, все же, комфортнее", - написал автор фото.

Фото: Facebook/Василий Крутчак

Фото: Facebook/Василий Крутчак

Саакашвили отреагировал на фотографии резко, назвав журналиста "не очень умственно продвинутым". В Facebook он написал, что на элитном автомобиле его только подвезли, а позже он пересел на трамвай.

"Меня на этой машине в первый день действительно встретили в аэропорту и довезли до официального учреждения, где я получил удостоверение, а потом я пересел на трамвай. И вообще, к сведению этого не очень умственно продвинутого журналиста, на трамвае ездить в Амстердаме намного удобнее, чем даже на Bentley (не говоря о цене)", - написал бывший грузинский лидер.

По словам Саакашвили, денег на такой дорогостоящий автомобиль у него нет.

"И да, если у меня появятся деньги на Bentley, я все до копейки потрачу на нашу борьбу против олигархата и диктатуры барыг", - подсуммировал он.

Фото: Facebook/Михеил Саакашвили

Напомним, ранее Саакашвили назвал причину, в связи с которой готов вернуться в Украину.