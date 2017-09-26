"Я прожил отличную жизнь". Маккейн рассказал о мизерных шансах победить рак мозга

Сенатор страшится того, что произойдет.

Джон Маккейн Reuters

заявил, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News, сообщает Lenta.ru.

"Некоторые говорят про 3 процента, некоторые — про 14 процентов", — рассказал он о прогнозах на успешное лечение. Маккейн указал, что в нем присутствует страх перед тем, что произойдет, но он "доволен, что прожил отличную жизнь".

Также сенатор рассказал, что в последнее время много думает о сенаторе Эдварде Муре Кеннеди, который скончался при аналогичных обстоятельствах в 2009 году. "Он продолжал работать и никогда не сдавался, поскольку любил свое дело", — отметил Маккейн.

10 сентября Маккейн заявил, что не может обрисовать в розовых тонах свою болезнь. "Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны", — сказал он.

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.