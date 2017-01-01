"Я разве против?". Гиркин цинично прокомментировал решение суда по иску родственников жертв MH17

Экс-"министр обороны" террористической группировки "ДНР" дал комментарий одному из российских телеканалов.

Экс-"министр обороны" террористической группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что ему "ни тепло, ни холодно" от судебного решения, принятого по исковому заявлению родственников жертв крушения рейса "МН-17", случившегося в 2014-м году в небе над Донбассом.

"Поскольку я уже чуть ли не "террорист номер 1 в мире", что мне опасаться? Мне от этого ни тепло, ни холодно, хуже не будет", - сказал он в комментарии российскому телеканалу "Дождь".

Гиркин также в циничном стиле предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него".

"Я что, против что ли?.. Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что родные погибших на борту рейса "МН-17" отсудили у Гиркина миллионные компенсации.