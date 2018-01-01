"Я тебя не забуду". В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы рейса МН17, фото

< > < >



1 / 3 В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы MH17 (Фото: Twutter/UKR Embassy in NLD)

Дипломаты заявили, что виновные будут привлечены к ответственности.

В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы MH17 Фото: Twutter/UKR Embassy in NLD

Нидерладнах в городе Эйндховен открыли мемориал памяти жертв трагедии самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который был сбит над Донбассом.

Памятный знак получил название "Связь". Об этом сообщает посольство Украины в Нидерландах.

"Трагедия МН 17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!", - сказали дипломаты.

По информации местного издания Omroep Brabant, скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. Постамент памятника состоит из 298 камней в память о количестве жертв трагедии.

Напомним, авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами "ДНР"). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.