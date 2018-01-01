Я тебя породил, я тебя и убью. В Индии отец отрубил сыну руку из-за порно

Шансы вернуть руку очень невысокие.

В Индии парень лишился руки из-за порно Facebook.com

В Индии из-за чрезмерного увлечения порно мужчина, профессиональный мясник, отрезал сыну руку.

В полиции рассказали, что отец застал своего 18-летнего сына за просмотром порно с телефона. Мужчина попытался забрать мобильный, но юноша сопротивлялся и даже укусил отца за руку. После этого парень ушел из дома и заявил, что никогда не вернется. Он пришел домой в тот же вечер и утром ссора продолжилась. Во время нее разгневанный отец и отсек сыну руку.

Крики мальчика услышала семья и немедленно отправила парня в больницу, пишет Hindustan Times.

Как отмечается, телефон парню купили недавно, и с этого момента он очень пристрастился к порнографии. Отец неоднократно предупреждал сына о недопустимости такого поведения.

По словам врачей, шансы вернуть руку очень невысокие. Сейчас мужчину арестовали за попытку убийства и держат под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что священника застукали за просмотром порно и употреблением наркотиков.