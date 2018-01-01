"Я все забываю". Основатель "Луркмора" Давид Хомак заявил о расстройстве психики

Автор популярного российского Интернет-ресурса рассказал о своей затяжной депрессии.
"Хотелось бы списать на увлечение алкоголем и наркотиками, но я всю жизнь бессистемно подходил как к алкоголю, так и к штанге, и мне совершенно нечего бросать сейчас. Даже курить я бросил больше 10 лет назад. Как видим, не помогло", - написал он пост в своем блоге на Medium.
Хомак публично заявил, что из-за проблем со здоровьем он в Израиле находится без работы и без средств к существованию. Поэтому заявил о продаже своего мотоцикла в Москве и попросил оказать финансовую помощь.
По словам россиянина, его состояние в последнее время существенно ухудшилось, и он начал забывать даже элементарные вещи.
"Основное мое занятие сейчас — спать по 16–18 часов в сутки — и это я даже не особенно на таблетках", - написал он.
Хомак добавил, что не откажется от работы фрилансером, однако не обещает выполнять работу точно в срок.
Напомним, американская поп-дива Мэрайя Кэри призналась, что страдает биполярным расстройством. Об этом 48-летняя звезда рассказала в эксклюзивном интервью.
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