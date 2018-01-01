"Я все забываю". Основатель "Луркмора" Давид Хомак заявил о расстройстве психики

Автор популярного российского Интернет-ресурса рассказал о своей затяжной депрессии.

Давид Хомак признал, что страдает потерей памяти Фото: Facebook/Давид Хомак

Основатель интернет-энциклопедии "Луркмор" Давид Хомак, который в 2014 году уехал из России в Израиль из-за проблем с властью, рассказал о своих проблемах с памятью и общим психологическим состоянием

"Хотелось бы списать на увлечение алкоголем и наркотиками, но я всю жизнь бессистемно подходил как к алкоголю, так и к штанге, и мне совершенно нечего бросать сейчас. Даже курить я бросил больше 10 лет назад. Как видим, не помогло", - написал он пост в своем блоге на Medium.

Хомак публично заявил, что из-за проблем со здоровьем он в Израиле находится без работы и без средств к существованию. Поэтому заявил о продаже своего мотоцикла в Москве и попросил оказать финансовую помощь.

По словам россиянина, его состояние в последнее время существенно ухудшилось, и он начал забывать даже элементарные вещи.

"Основное мое занятие сейчас — спать по 16–18 часов в сутки — и это я даже не особенно на таблетках", - написал он.

Хомак добавил, что не откажется от работы фрилансером, однако не обещает выполнять работу точно в срок.

Напомним, американская поп-дива Мэрайя Кэри призналась, что страдает биполярным расстройством. Об этом 48-летняя звезда рассказала в эксклюзивном интервью.

Читайте наши новости в Facebook