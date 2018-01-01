Яд для отравления Скрипаля "подкинули" в багаж его дочери в Москве - СМИ

Если совсем вкратце, то британские правоохранители полагают, что отравители поступили с бывшим разведчиком с поистине византийским коварством.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия The Telegraph

В Великобритании следователи рассматривают как достоверный тот вариант, что нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего офицера Минобороны РФ Сергея Скрипаля могли подкинуть в чемодан его дочери Юлии в Москве.

Такое сообщение в пятницу, 16 марта, опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph со ссылкой на собвстенные источники.

Как считают британские спецслужбисты, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды, косметики либо другой предмет, который позже открыли в доме экс-разведчика в городе Солсбери.

Представители следствия уверены, что злоумышленники проникли в квартиру Юлии Скрипаль и "подкинули" яд в ее багаж. Затем ничего не подозревающая женщина прибыла в Лондон из Москвы 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось о том что Сергей Скрипаль "сдал" Великобритании всю базу телефонов военной разведки России.