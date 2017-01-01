"Ядерная катастрофа близко". В США передвинули вперед стрелки "Часов судного дня"

Работой над проектом "Часов.." вот уже семь десятков лет занимаются сотрудники "Журнала Чикагского университета".

«Часы Судного дня» - проект «Журнала Чикагского университета» "Вести"

В США группа ученых-атомщиков перевели на минуту вперед стрелки т.н. "Часов Судного дня" - символического измерителя времени, отслеживающего приближение ядерной катастрофы.

Такое сообщение опубликовано на странице портала BNO News в сервисе микроблогов Тwitter. "Ученые передвинули так называемые "Часы Судного дня" на 2 минуты до полуночи", − говорится в тексте.

Twitter

К слову, "Часы Судного дня" - проект "Журнала Чикагского университета", начатый более семи десятилетий назад, в 1947 году, создателями первой атомной бомбы США. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, стрелки которых показывают без нескольких минут полночь. Оставшееся время показывает уровень напряженности международной обстановки и прогресс в развитии ядерного оружия.

Решение о переводе стрелок вперед или принимает совет директоров журнала после долгих консультаций с приглашенными экспертами, в том числе и нобелевскими лауреатами. За 70-летнюю историю проекта на "Часах…" время менялось 23 раза. Ближе всего к ядерной войне, по мнению ученых, мир был во время Карибского кризиса (1962 год), вызванного противостоянием СССР и США из-за размещения советских ракет на острове Куба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США создадут ядерное оружие для ракет морского базирования.