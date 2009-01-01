Ядерная "страховка". Зачем Ким Чен Ын повышает ставки испытаниями ракет

КНДР стало ясно, что, лишь имея ядерное оружие, можно не допустить повторения сценариев смены режима, говорит Виталий Кулик.

Виталий Кулик Главред

средне-дальнего радиуса действия "Хвасон-12" — это страховка диктатора Ким Чен Ына от того, что к нему не явятся "гуманитарные" интервенты.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"В руководстве КНДР нет сумасшедших самоубийц. Для Северной Кореи важно достичь до 2020 года ядерного потенциала от 20 до 60 боеспособных зарядов, которые могут донести ракеты. И желательно, чтобы это стало предупреждением для США", — говорит политический эксперт.

"В КНДР создают оружие сдерживания, чтобы обезопасить себя от вмешательства третьих стран во внутренние дела, от попыток дестабилизации ситуации и свержения существующего режима. Еще в 2010-2011 годах Северной Корее стало понятно, что, лишь имея ядерное оружие, можно не допустить повторения сценариев смены режима, которые уже были отработаны в других частях мира. Кроме того, это обосновывает применение силы партнерами для удержания внутреннеполитической ситуации в руках и сохранения тоталитарного режима", — считает политолог.

"Таким образом, ядерное оружие для Ким Чен Ына — это страховка от того, что к нему не явятся "гуманитарные" интервенты. С другой стороны, при этом повышаются ставки. И сейчас Ким Чен Ыну важно поднять ставку настолько высоко, чтобы потом с новой, более выгодной переговорной позиции, попытаться выйти на переговоры с другими государствами, чтобы его визави фактически признали Северную Корею ядерным государством и начали строить с ней отношения как со страной, представляющей потенциальную угрозу, которую невозможно задушить, уничтожить или нанести ракетные удары, чтобы прекратить ядерную программу, как это было с Ираном", — поделился мнением директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"Помимо того, что происходят ядерные испытания, Северная Корея выстраивает современную систему управления этими ракетами. Как говорят сами северные корейцы, в случае, если что-то случится с Ким Чен Ыном, ракеты полетят в разные стороны, а не только в направлении США, Японии и Южной Кореи. Поэтому все должны быть заинтересованы в сохранении существующего режима и поддержке Ким Чен Ына в контроле над "ядерной кнопкой", — подытожил Виталий Кулик.

Напомним, политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", зачем Ким Чен Ын бросает вызов Соединенным Штатам.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": Ракетные провокации Северной Кореи — повышение ставок или игра самоубийц?