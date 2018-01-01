Ягненок под мятным соусом и жаркое со шпинатом. Меню с "Титаника" ушло с молотка

Презентацию блюд продали за 140 тысяч долларов.

На "Титанике" было изысканное меню Фото: Википедия

Меню первого обеда на затонувшем лайнере "Титаник" приобрел коллекционер на британском аукционе Henry Aldridge & Son.

Как сообщает ВВС, лот ушел за 100 тысяч фунтов – 140 тысяч долларов.

Отмечается, что обед был подан для офицеров корабля в первый день плавания. В меню были консоме, куриный крем-суп, ягненок под мятным соусом, жареный цыпленок, жаркое со шпинатом, лосось и салат. Гарнир состоял из цветной капусты, зеленого горошка и вареного картофеля, а на десерт подавали пудинг, выпечку и персики.

Меню "Титаника" BBC

До наших дней меню дошло благодаря офицеру Чарльзу Лайтхоллеру, который выжил при кораблекрушении и забрал листик с собой.

Эксперты аукциона подчеркивают, что данное меню коллекционеры считают одним из самых уникальных.

Напомним, ранее в Великобритании с аукциона была продана скрипка, на которой руководитель судового оркестра играл пассажирам тонущего "Титаника". Инструмент был продан за 900 тысяч фунтов – 1,5 миллиона долларов.