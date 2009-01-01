Яхты, дворцы и самолеты. Журналисты вскрывают коррупцию людей, близких к Путину — западные СМИ

Сурков и его жена, привлекательная блондинка Наталья Дубовицкая, владеют не одним, а двумя просторными домами в элитарном закрытом поселке.

Владислав Сурков и Владимир Путин фото: kasparov.ru

Сотрудники Центра управления расследованиями (ЦУР) в Москве подготовили расследование о стиле жизни Владислава Суркова , помощника российского президента.

Об этом пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова, сообщает inopressa.ru.

"В докладе говорится, что Сурков и его жена, привлекательная блондинка Наталья Дубовицкая, владеют не одним, а двумя просторными домами в элитарном закрытом поселке в 12 км от Москвы", — передает издание.

"В понедельник Коняхин сказал в интервью The Daily Beast, что для проведения журналистского расследования репортеры изучили фотографии в Facebook, размещенные друзьями Натальи и теми, кто регулярно бывал в гостях в этих домах, а также проверили открытые данные об официальном доходе Суркова", — говорится в статье.

"Официального годового дохода семьи — примерно 17 млн рублей (около 300 тыс. долларов) не хватило бы на такой шикарный стиль жизни", — сказал журналист Андрей Коняхин.

Немцова сообщает: на фото, опубликованных журналистами-расследователями, Дубовицкая и ее подруги запечатлены то в нарядах в стиле эпохи Марии-Антуанетты, то в камуфляжной одежде на капоте военного грузовика, то на борту частного самолета, летевшего в Дубай.

"Следующая остановка — Мар-а-Лаго? Вкус определенно трамповский, даже если деньги — путинские", — пишет журналистка.

"ЦУР, основанный всего несколько месяцев назад и финансируемый Михаилом Ходорковским, использует открытые источники, чтобы подтверждать документами факты коррупции и злоупотреблений властью. В январе журналист-расследователь ЦУР Сергей Канев первым написал для независимого российского журнала The New Times о секретной жизни и выгодном бизнесе в центре Москвы Марии Воронцовой, одной из двух дочерей Путина", — говорится в статье.

"Россиянам надоело видеть, насколько коррумпированы высшие официальные лица государства: они даже наряжаются как французские короли. В обществе высок спрос на раскрытие все новых секретов из жизни власть имущих", — сказал Коняхин.

Немцова комментирует: "Почти каждую неделю страна слышит о новой громкой информационной утечке или каком-то скандале с участием близких друзей президента Путина. Журналистские расследования раскрывают информацию о яхтах, дворцах, громадных частных земельных участках и частных самолетах, которыми пользуются высшие официальные лица России". Автор ссылается на публикации Фонда борьбы с коррупцией и "Новой газеты".

Но окажет ли это реальное воздействие? По мнению журналистки, ситуация в России напоминает то, что сейчас происходит в Америке.

"Жанр расследований приобретает большую популярность, — говорит журналист Павел Каныгин из "Новой газеты". — Репортеры вскрывают коррупцию людей, самых близких к Путину: Суркова, Сечина, Медведева. Но общество, похоже, пока не анализирует коррупцию президента. Он воспринимается как образ отца, творца, поэтому расследования о дочерях Путина или дворцах Путина просто тонут в восхищении, которым окружен лидер, творец, люди предпочитают держать его в тумане загадочности".

Напомним, группа украинских хакеров, которые называют себя "КиберХунта", заявили, что взломали почту помощника президента РФ Владимира Путина — Владислава Суркова.