Из-за мусса МИД Японии вызвал в Токио представителей южнокорейского посольства.
Южнокорейские повара огласили меню заранее, заодно обнародовав фото блюд. При этом на десерт южнокорейская сторона приготовила манговый мусс, украсив его шоколадной пластиной с изображением Корейского полуострова. Но вот незадача – на карту повара заодно нанесли острова Лианкур (в Корее их называют Токто, а в Японии — Такэсима). И именно на эти острова претендует Япония.
Как пишет Reuters, из-за этого МИД Японии вызвал в Токио представителей южнокорейского посольства и попросил их исключить десерт из меню. "Это очень печально", — отметил пресс-секретарь ведомства.
Напомним, Россия объявила украинские земли Керченского моста своей федеральной собственностью. Решение приняло так называемое "правительство" аннексированного Крыма.
В ответ в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили о том, что в Крыму не имеют никаких прав передавать территорию острова Тузла в собственность России.
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