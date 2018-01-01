Япония отругала Южную Корею из-за мангового десерта

Из-за мусса МИД Японии вызвал в Токио представителей южнокорейского посольства.

Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта. a-g.site

Япония выразила протест Южной Корее. А причиной послужил обычный десерт, который собирались подавать на встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля.

Южнокорейские повара огласили меню заранее, заодно обнародовав фото блюд. При этом на десерт южнокорейская сторона приготовила манговый мусс, украсив его шоколадной пластиной с изображением Корейского полуострова. Но вот незадача – на карту повара заодно нанесли острова Лианкур (в Корее их называют Токто, а в Японии — Такэсима). И именно на эти острова претендует Япония.

Как пишет Reuters, из-за этого МИД Японии вызвал в Токио представителей южнокорейского посольства и попросил их исключить десерт из меню. "Это очень печально", — отметил пресс-секретарь ведомства.

Reuters

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