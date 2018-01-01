Ярмарка подхалимства. В России выпустили золотые iPhone в честь Путина

Число уже выпущенных корпусов равняется количеству процентов голосов, полученных Путиным на недавних президентских выборах.

В России выпустили золотые смартфоны iPhone Х, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта нынешнего года.

Соответствующие сообщение опубликовала пресс-служба производителя − компании Caviar.

Согласно обнародованным данным, на золотом корпусе был выгравирован барельеф Путина, герб России и лозунг – "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".

"Этот телефон – это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент – мы одна команда", – заявили в Caviar.

Причем представители компании отметили, что считают дизайн своего корпуса "вершиной эволюции".

На данный момент было выпущено 76 таких корпусов – в честь количества процентов голосов, полученных Путиным на выборах. Розничная цена – 269 тысяч рублей (около 4600 долларов США).

Напомним, ранее сообщалось о том, что стали известны сроки премьер трех новых iPhone.