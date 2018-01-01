Ярмарка подхалимства. В России выпустили золотые iPhone в честь Путина

Число уже выпущенных корпусов равняется количеству процентов голосов, полученных Путиным на недавних президентских выборах.
В России выпустили золотые смартфоны iPhone Х, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта нынешнего года.
Соответствующие сообщение опубликовала пресс-служба производителя − компании Caviar.
Согласно обнародованным данным, на золотом корпусе был выгравирован барельеф Путина, герб России и лозунг – "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".
"Этот телефон – это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент – мы одна команда", – заявили в Caviar.
Причем представители компании отметили, что считают дизайн своего корпуса "вершиной эволюции".
На данный момент было выпущено 76 таких корпусов – в честь количества процентов голосов, полученных Путиным на выборах. Розничная цена – 269 тысяч рублей (около 4600 долларов США).
Напомним, ранее сообщалось о том, что стали известны сроки премьер трех новых iPhone.