YouTube заблокировал канал самого известного украинского пранкера

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Кувиков распространил ложную информацию о числе жертв трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", утверждая, что в пожаре якобы погибли до 300 человек.
Неподтвержденные данные распространились в соцсетях, после чего их ретранслировали некоторые СМИ. В этой связи против украинского пранкера в России возбудили уголовное дело.
Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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