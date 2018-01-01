YouTube заблокировал канал самого известного украинского пранкера

Канал Евгения Вольнова в YouTube заблокирован.

Канал Евгения Вольнова в YouTube заблокирован

Канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков) в YouTube заблокирован из-за нарушений принципов видеохостинга.

Кувиков распространил ложную информацию о числе жертв трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", утверждая, что в пожаре якобы погибли до 300 человек.

Неподтвержденные данные распространились в соцсетях, после чего их ретранслировали некоторые СМИ. В этой связи против украинского пранкера в России возбудили уголовное дело.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.

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