Юнкер рассказал про поцелуй с Трампом

Глава Еврокомиссии заверил, что это была не его инициатива.

Сами переговоры двух лидеров прошли успешно Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил возникновение фотографии с его поцелуем с президентом США Дональдом Трампом, которую Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" с подписью "Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!".

"На удивление, и это необычное для меня поведение, инициатива исходила не от меня. Также я не знал, что в Овальном кабинете присутствует фотограф. Но эта фотография передает атмосферу момента. И это фото обнародовал Трамп, не я" - сказал Юнкер в интервью телеканалу ARD, передает ЕвроПравда.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

Кстати, такие традиции действительно нехарактерны для западной дипломатической школы; зато вполне в духе школы российской - приветственными поцелуями на переговорах отметился в свое время еще небезызвестный Брежнев, 4-й глава СССР.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером были достигнуты договоренности, которые позволят избежать торговой войны.

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