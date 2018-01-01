Ющенко назвал эффективные ответные действия в отношении Путина

Экс-президент Украины заявил, что мировое сообщество должно объединиться против Кремля.
В комментарии Sky News политик поприветствовал решение многих стран мира о выдворении российских дипломатов.
"Я не сомневаюсь, что это сделала Россия. Хочу, чтобы и западное сообщество (западные и европейские правительства) не сомневалось. Я полностью согласен с позицией Великобритании. Меня очень радует, что она получила международные поддержку и солидарность. Считаю, что политически это очень важная позиция, которую также проявили объединенная Европа и Соединенные Штаты. Но я не хочу, чтобы все ограничивалось только этим шагом, благодаря чему мы можем противостоять современной империалистической российской политике", - сказал он.
По словам Ющенко, необходимо всячески пресекать попытки России вмешаться во внутренние дела других стран.
"Если мы говорим о политике Кремля в течение последних 15 лет, то она опасна", – добавил политик.
Экс-президент подчеркнул, что отвечать Кремлю стоит с помощью как дипломатии, так и экономики, финансов, санкций.
"Чего больше всего боится Путин? Солидарности. Международной солидарности. Посмотрите, решение 24 стран о выдворении российских дипломатов. Это важный шаг в мире. Это самый мощный удар, который наносят Путину на месяцы", – констатировал Ющенко.
Напомним, ранее Виктор Ющенко заявлял, что Европейский Союз является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе и в Крыму, поскольку основную часть своих ресурсов Россия продает в страны ЕС.