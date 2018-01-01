Ющенко назвал эффективные ответные действия в отношении Путина

Экс-президент Украины заявил, что мировое сообщество должно объединиться против Кремля.

Ющенко считает, что весь мир должен объединиться против Путина Getty Images

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что по российскому президенту может серьезно ударить солидарность всех прогрессивных стран мира и бойкот использования природных ресурсов РФ.

В комментарии Sky News политик поприветствовал решение многих стран мира о выдворении российских дипломатов.

"Я не сомневаюсь, что это сделала Россия. Хочу, чтобы и западное сообщество (западные и европейские правительства) не сомневалось. Я полностью согласен с позицией Великобритании. Меня очень радует, что она получила международные поддержку и солидарность. Считаю, что политически это очень важная позиция, которую также проявили объединенная Европа и Соединенные Штаты. Но я не хочу, чтобы все ограничивалось только этим шагом, благодаря чему мы можем противостоять современной империалистической российской политике", - сказал он.

По словам Ющенко, необходимо всячески пресекать попытки России вмешаться во внутренние дела других стран.

"Если мы говорим о политике Кремля в течение последних 15 лет, то она опасна", – добавил политик.

Экс-президент подчеркнул, что отвечать Кремлю стоит с помощью как дипломатии, так и экономики, финансов, санкций.

"Чего больше всего боится Путин? Солидарности. Международной солидарности. Посмотрите, решение 24 стран о выдворении российских дипломатов. Это важный шаг в мире. Это самый мощный удар, который наносят Путину на месяцы", – констатировал Ющенко.

Напомним, ранее Виктор Ющенко заявлял, что Европейский Союз является крупнейшим кредитором российской агрессии на Донбассе и в Крыму, поскольку основную часть своих ресурсов Россия продает в страны ЕС.