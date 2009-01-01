Южная Корея готова применить графитовые бомбы против КНДР

НАТО использовало аналогичное оружие против целей в Сербии в мае 1999 года.

Военные Южной Кореи, иллюстрация. Reuters Южная Корея готова применит графитовые бомбы, которые могут парализовать электростанции КНДР, в случае начала войны на полуострове.

Впервые такие бомбы были использованы США в Ираке в 1990 году во время войны в Персидском заливе, сообщает УНИАН со сылкой на The Telegraph.

Бомбы выпускают над электрическими механизмами облако химически обработанных углеродных волокон, которые имеют высокую способность к сохранению и вызывают короткие замыкания в электрооборудовании.

Отмечается, что Южная Корея ищет возможности увеличить свои защитные возможности против КНДР и продолжает разработку графитовых бомб, поскольку они не приведут к жертвам среди мирных жителей.

Издание отмечает, что такие бомбы хорошо себя показали в Ираке, "убивая" около 85% электроснабжения в стране.

НАТО использовало аналогичное оружие против целей в Сербии в мае 1999 года, нанося ущерб около 70% электрических объектов в стране.

Напомним, Южная Корея хочет вернуть ядерное оружие на полуостров.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если Штатам придется защищаться или защищать своих союзников.

Стоит отметить, что ядерное оружие США было выведено из Южной Кореи после подписания в 1991 году антиядерной декларации между Республикой Корея и КНДР.

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