Южная Корея хочет вернуть ядерное оружие на полуостров

Глава Пентагона обсуждал с южнокорейским коллегой вопрос о возможности возвращения ядерного оружия на полуостров.

В Южной Корее заговорили о возможности возвращения ядерного оружия на полуостров.

Министр обороны США Джеймс Маттис признал, что обсуждал этот вопрос с его южнокорейским коллегой, но отказался сказать, рассматривается ли такой вариант, пишет агентство Reuters.

"Мы открыты к диалогу с нашими союзниками по любому вопросу, который они хотят поднять", — сказал он.

Также глава Пентагона намекнул о наличии военных вариантов в отношении Северной Кореи, которые могли бы при этом обезопасить Сеул от тяжелых последствий, но отказался сказать, о каких вариантах он говорил и включают ли они использование смертоносной силы.

Отвечая на вопрос, существуют военные варианты, которые Соединенные Штаты могли бы использовать в отношении КНДР и не создали бы для Южной Кореи серьезной опасности, Меттис сказал: "Да, есть. Но я не буду вдаваться в детали".

Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если Штатам придется защищаться или защищать своих союзников.

Стоит отметить, что ядерное оружие США было выведено из Южной Кореи после подписания в 1991 году антиядерной декларации между Республикой Корея и КНДР.

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