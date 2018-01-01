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Южная Корея и Япония перехватили российские самолеты-нарушители у своих границ

Сегодня, 21:45

Границы территориальных вод двух стран нарушили российские тяжелые бомбардировщики Ту-95М.

ТУ-95
Российские "стратеги", якобы, выполняли плановый полет Mil.ru
Истребители F-15, F-16 Южной Кореи и F-2A Японии в пятницу, 13 июня, осуществили перехват и сопровождение российских самолетов, нарушивших границы территориальных вод обеих стран.

При этом в российском Министерстве обороны заявили, что самолеты-ракетоносцы Ту-95М в сопровождении истребителей Су-35С якобы выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана, передают росСМИ со ссылкой на заявление оборонного ведомства РФ.

Также россияне заявили, что полет якобы выполнялся в соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.

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Ранее, 20 июня, принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолет Ту-154М нарушил воздушную границу Эстонии.

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РФ, Южная Корея, Япония, самолет, пространство, нарушение, перехват, граница, истребитель
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