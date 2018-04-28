Южная Корея обвинила Китай во вторжении военного самолёта в зону ПВО

Южнокорейские власти призвали Китай предотвратить подобные нарушения в будущем.
Вместе с этим в МИД Южной Кореи был вызван посол КНР Цю Гохун, сообщает "Рёнхап".
Южнокорейские власти призвали Китай предотвратить подобные нарушения в будущем.
В Пекине ответили, что самолёт проводил "нормальную" лётную подготовку в международном воздушном пространстве в рамках международного права.
Напомним, накануне лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на линии разграничения. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту и стал первым главой КНДР, посетившим Юг.
После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами.
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