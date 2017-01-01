Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

Страны обсудят вопрос об участии Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Лидер КНДР Кин Чен Ын поздравляет с Новым годом. Reuters

Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн, пишет Би-би-си.

Планируется, что на переговорах высокопоставленные представители двух стран обсудят вопрос об участии Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет в феврале.

"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхёнчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений", — заявил южнокорейский министр.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Северная Корея может пополнить список стран, являющихся спонсорами терроризма.