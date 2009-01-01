За два дня раскупили 15 тушек. В России начали торговать собачатиной

По словам Нечаева, собак выращивают на ферме в Братске.

В России начали торговать собачатиной sgolub

Российский предприниматель из Иркутска Александр Нечаев наладил продажу мяса собак породы нуреонги для употребления в пищу.

Об этом сообщает информационное агентство FlashSiberia.

По словам Нечаева, собак выращивают на ферме в Братске, откуда заказы поступают непосредственно покупателям. При этом первую партию охлажденной собачатины в количестве 15 тушек раскупили менее чем за два дня.

Продажа собачатины предприниматель осуществлял с помощью соцсети "ВКонтакте", но позже его группу заблоковала администрация ресурса. Официальное объяснение руководства соцсети за призывы к насильственным действиям.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Ставрополь состоялся Первый православный фестиваль уличной еды "Русское достоинство", во время которого гостей кормили с лопаты.

Фото: sgolub.ru.