За Путина на выборах вбросили 10 миллионов бюллетеней - эксперт

В ходе выборов президента России на участках прибегали к самым разнообразным средствам фальсификации результатов.

Reuters

Эксперт в электоральной статистике, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин, опираясь на статистические данные пришел к выводу, что на президентских выборах-2018 в России за кандидата Владимира Путина было вброшено порядка 10 миллионов бюллетеней.

Такую цифру он озвучил в комментарии Радио Свобода, отметив, что существует несколько типов аномалий. Один из самых красноречивых параметров – явка. Например, может оказаться, что в каком-то регионе на десятках УИКов оказалась совершенно одинаковой, более того, равной в точности 70 процентам. Такое "круглое" значение и удивительное совпадение сразу же на многих участках – признак фальсификации.

Вероятно, бюллетени здесь вообще не считали, а просто предоставили в ЦИК данные и по общей явке, и по итогам голосования, которые сами выбрали заранее.

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Другой тип аномалии: в регионе появляются участки, где наблюдаются одновременно необычно высокая явка и одновременно необычно высокий процент голосов за "главного кандидата". Например, на участках с явкой около 40–60 процентов главный кандидат получает порядка 50 процентов голосов, но есть много УИКов с явкой 80–90 процентов, где и процент лидера порядка 90 процентов. Это противоречит статистической теории, которая обещает, что число участков с разным значением явки имеет так называемое нормальное распределение: больше всего участков с некой средней явкой, а чем экстремальнее значение явки в любую сторону, тем меньше таких УИКов. На графике это выглядит как колокол, а вот если правое крыло колокола (со стороны высокой явки) задирается наверх – что-то нечисто. Один из типичных аномальных графиков - результаты в Карачаево-Черкесии. Некоторые пики - на целых значениях явки.

"Как можно повысить результат нужного кандидата и одновременно явку? Простейший вариант – добавить бюллетени или приписать голоса. Как происходит добавление бюллетеней, мы увидели благодаря видеонаблюдению, которое у нас ведется на выборах с 2012 года. Есть достаточно много видеосвидетельств того, как это происходит, как люди подходят к избирательной урне и закидывают туда пачку бюллетеней,или подходят, например, к автоматическому сканеру и "кормят" его бюллетенями по одному листочку, потому что он их только так принимает", – рассуждает Шпилькин.

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Эксперт отмечает, что в некоторых случаях есть ощущение, что действовали еще более грубо - бюллетени не считали, а результаты просто рисовали.

"Это такая пресловутая история с ровно 62 процентами голосов за "Единую Россию" на 140 участках в Саратове на выборах в Госдуму в 2016 году, когда был написан просто один и тот же результат. Это настолько невероятное совпадение, что предположить, что оно появилось путем подсчета бюллетеней, совершенно невозможно".

Общая статистка по стране. Заштрихованная зона под аномально задранным правым грылом графика голосов за Путина - вбросы.

Другой метод – не вбрасывать новые бюллетени, а перекладывать их из одной пачки в другую, таким образом засчитывая голоса за одного кандидата другому. Такие манипуляции на статистике "поймать" сложнее, но тоже можно, потому что соотношение голосов за разных кандидатов в целом ведет себя предсказуемым образом и искусственные приписки заметны на графиках.

А вот так выглядит нормальный график. Это результаты голосования в Москве.

Можно достаточно точно вычислить, сколько было вброшено бюллетеней за "главного кандидата". Для этого строится график, показывающий зависимость числа голосов за лидера в зависимости от явки на участке, где этот результат был показан. Например, берем все участки в России, где явка составила от 69 до 70 процентов, и суммируем все голоса за Владимира Путина на этих участках, получившееся значение откладываем по вертикали у точки 70 по горизонтали. На картинке часто можно увидеть, что у "главного кандидата" правое крыло этого графика подозрительно задрано, тогда как у других кандидатов он почти симметричен. Чтобы понять, как выглядела реальная картина, правая часть графика как раз и берется из результатов "обычного" кандидата, и немного сдвигается. Все, что выше – аномалия, площадь этого участка – это и есть число вброшенных голосов.

На выборах 2018 года, по оценке Сергея Шпилькина, в пользу Владимира Путина было вброшено чуть больше 10 миллионов бюллетеней.

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