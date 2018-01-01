За Путина на выборах вбросили 10 миллионов бюллетеней - эксперт

В ходе выборов президента России на участках прибегали к самым разнообразным средствам фальсификации результатов.
Такую цифру он озвучил в комментарии Радио Свобода, отметив, что существует несколько типов аномалий. Один из самых красноречивых параметров – явка. Например, может оказаться, что в каком-то регионе на десятках УИКов оказалась совершенно одинаковой, более того, равной в точности 70 процентам. Такое "круглое" значение и удивительное совпадение сразу же на многих участках – признак фальсификации.
Вероятно, бюллетени здесь вообще не считали, а просто предоставили в ЦИК данные и по общей явке, и по итогам голосования, которые сами выбрали заранее.
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Другой тип аномалии: в регионе появляются участки, где наблюдаются одновременно необычно высокая явка и одновременно необычно высокий процент голосов за "главного кандидата". Например, на участках с явкой около 40–60 процентов главный кандидат получает порядка 50 процентов голосов, но есть много УИКов с явкой 80–90 процентов, где и процент лидера порядка 90 процентов. Это противоречит статистической теории, которая обещает, что число участков с разным значением явки имеет так называемое нормальное распределение: больше всего участков с некой средней явкой, а чем экстремальнее значение явки в любую сторону, тем меньше таких УИКов. На графике это выглядит как колокол, а вот если правое крыло колокола (со стороны высокой явки) задирается наверх – что-то нечисто.
"Как можно повысить результат нужного кандидата и одновременно явку? Простейший вариант – добавить бюллетени или приписать голоса. Как происходит добавление бюллетеней, мы увидели благодаря видеонаблюдению, которое у нас ведется на выборах с 2012 года. Есть достаточно много видеосвидетельств того, как это происходит, как люди подходят к избирательной урне и закидывают туда пачку бюллетеней,или подходят, например, к автоматическому сканеру и "кормят" его бюллетенями по одному листочку, потому что он их только так принимает", – рассуждает Шпилькин.
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Эксперт отмечает, что в некоторых случаях есть ощущение, что действовали еще более грубо - бюллетени не считали, а результаты просто рисовали.
"Это такая пресловутая история с ровно 62 процентами голосов за "Единую Россию" на 140 участках в Саратове на выборах в Госдуму в 2016 году, когда был написан просто один и тот же результат. Это настолько невероятное совпадение, что предположить, что оно появилось путем подсчета бюллетеней, совершенно невозможно".
Другой метод – не вбрасывать новые бюллетени, а перекладывать их из одной пачки в другую, таким образом засчитывая голоса за одного кандидата другому. Такие манипуляции на статистике "поймать" сложнее, но тоже можно, потому что соотношение голосов за разных кандидатов в целом ведет себя предсказуемым образом и искусственные приписки заметны на графиках.
Можно достаточно точно вычислить, сколько было вброшено бюллетеней за "главного кандидата". Для этого строится график, показывающий зависимость числа голосов за лидера в зависимости от явки на участке, где этот результат был показан. Например, берем все участки в России, где явка составила от 69 до 70 процентов, и суммируем все голоса за Владимира Путина на этих участках, получившееся значение откладываем по вертикали у точки 70 по горизонтали. На картинке часто можно увидеть, что у "главного кандидата" правое крыло этого графика подозрительно задрано, тогда как у других кандидатов он почти симметричен. Чтобы понять, как выглядела реальная картина, правая часть графика как раз и берется из результатов "обычного" кандидата, и немного сдвигается. Все, что выше – аномалия, площадь этого участка – это и есть число вброшенных голосов.
На выборах 2018 года, по оценке Сергея Шпилькина, в пользу Владимира Путина было вброшено чуть больше 10 миллионов бюллетеней.
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