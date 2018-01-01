"За разжигание и подстрекательство". В Литве отключили вещание российского телеканала

По данным чиновников, российский спутниковый телеканал неоднократно был замечен во множестве проступков.
Об этом сообщает портал Delfi.
Согласно данным чиновников, за последний год были зафиксированы несколько случаев подстрекательств к войне и разжигания ненависти в программах, показанных по "РТР-Планете".
В передаче, вышедшей в эфир в марте минувшего года, прозвучали угрозы в адрес США, а также призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой программе, показанной в мае, прозвучали угрозы оккупировать страны Прибалтики.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Латвия вручила ноту Украине из-за внесения страны в список офшоров.