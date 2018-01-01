"За разжигание и подстрекательство". В Литве отключили вещание российского телеканала

По данным чиновников, российский спутниковый телеканал неоднократно был замечен во множестве проступков.

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В Литве Комиссия по радиовещанию и телевидению обязала компании-ретрансляторы ограничить показ в стране российского спутникового канала "РТР-Планета"

Об этом сообщает портал Delfi.

Согласно данным чиновников, за последний год были зафиксированы несколько случаев подстрекательств к войне и разжигания ненависти в программах, показанных по "РТР-Планете".

В передаче, вышедшей в эфир в марте минувшего года, прозвучали угрозы в адрес США, а также призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой программе, показанной в мае, прозвучали угрозы оккупировать страны Прибалтики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Латвия вручила ноту Украине из-за внесения страны в список офшоров.