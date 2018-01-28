"Забастовка избирателей". В Москве на митинге задержали Навального

Информацию распространил сам оппозиционер через свою страницу в Twitter.

Алексей Навальный SakhaPress

В центре столицы РФ, на улице Тверская, сотрудники полиции в очередной раз задержали политика-оппозиционера Алексея Навального

Такое сообщение опубликовал сам задержанный на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

К слову, в воскресенье, 28 января, Навальный выступил организатором всероссийской акции "Забастовка избирателей", направленной на бойкот избирателями выборов президента РФ-2018.

По данным российского правозащитного портала "ОВД-инфо", по состоянию на 14:00 по московскому времени (13:00 по киевскому) в разных городах России полицейские задержали около 90 протестантов.

"По последним данным, общее число задержанных приблизилось к девяноста. Больше всего задержано в Уфе — не менее 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более — в Томске, восемь — в Москве, семь — в Петербурге", - сообщили журналисты.

Напомним, ранее российский политолог оценил возможность революции в РФ.



