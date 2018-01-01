"Забетонировать". В Кремле поделились мечтами о "ядерном паритете"

Информацию озвучил "кремлевский глашатай" Дмитрий Песков.

Иллюстративное фото Daily Express

Как руководство, так и рядовые сотрудники российского военно-промышленного комплекса принимают все необходимые меры из-за исходящих от стран НАТО (Североатлантического альянса), а также планируют " забетонировать ядерный паритет " в мире.

С соответствующим заявлением в понедельник, 16 июля, выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает портал RT.

По его словам, россияне намерены добиться вышеуказанных целей за счет внедрения новых систем и видов вооружения.

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет. Ядерный паритет — это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — подытожил Песков.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что российские военные реставрируют ядерный бункер в городе Калининград.

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