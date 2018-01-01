"Забетонировать". В Кремле поделились мечтами о "ядерном паритете"

Информацию озвучил "кремлевский глашатай" Дмитрий Песков.
С соответствующим заявлением в понедельник, 16 июля, выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает портал RT.
По его словам, россияне намерены добиться вышеуказанных целей за счет внедрения новых систем и видов вооружения.
"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет. Ядерный паритет — это и элемент взаимного сдерживания, и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность", — подытожил Песков.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что российские военные реставрируют ядерный бункер в городе Калининград.
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