"Забрали все вещи и продукты". Отец Гриба рассказал о жестоком избиении парня российскими зэками

Украинец остался в одних шортах и майке, отметил его отец.

Российские зэки жестоко избили Павла Гриба, сообщил его отец фото: kommersant.ru

Зэки забрали у парня все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы, он остался в одних шортах и майке, написал отец нашего соотечественника на своей странице в Facebook.

"… адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статьей Паша обвиняется", — отметил автор.

Российские зэки жестоко избили Павла Гриба, сообщил его отец Скриншот facebook.com/Ігор Гриб

Напомним, в конце августа 2017 года Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Член общественного совета Госпогранслужбы утверждал, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 российского уголовного кодекса (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю. Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

В сентябре выяснилось, что его содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В России юношу арестовали, позже ему продляли срок содержания под стражей. У Гриба тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

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