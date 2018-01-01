"Зачем ему какие-то нищеброды". Трампу наплевать на путинских узников — эксперт

Встреча президента США с Путиным была "тестом на вшивость", считает социолог.
Лидеру Штатов "на путинских узников наплевать, зачем ему какие-то нищеброды, которым даже подвал в высотке не продашь", написал российский социолог и публицист Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.
"Тест на вшивость. Трамп ни разу даже не произнес имя Сенцова или других узников Кремля. Картер и Рейган (экс-президенты США Джимми Картер и Рональд Рейган — Ред.) боролись за свободу советских политзаключенных и говорили о них открыто практически при каждой встрече с руководством СССР", — отметил эксперт.
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram