"Зачем ему какие-то нищеброды". Трампу наплевать на путинских узников — эксперт

Встреча президента США с Путиным была "тестом на вшивость", считает социолог.

Дональду Трампу наплевать на путинских узников, полагает социолог Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным ни разу даже не произнес имя незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова или других узников Кремля.

Лидеру Штатов "на путинских узников наплевать, зачем ему какие-то нищеброды, которым даже подвал в высотке не продашь", написал российский социолог и публицист Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

"Тест на вшивость. Трамп ни разу даже не произнес имя Сенцова или других узников Кремля. Картер и Рейган (экс-президенты США Джимми Картер и Рональд Рейган — Ред.) боролись за свободу советских политзаключенных и говорили о них открыто практически при каждой встрече с руководством СССР", — отметил эксперт.

Дональду Трампу наплевать на путинских узников, полагает социолог Скриншот с facebook.com/Игорь Эйдман

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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