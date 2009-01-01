Задержали за ягоды. Трое украинцев попались на незаконном пересечении границы

Пограничники сутки утаивали информацию об их задержании

Украинцы незаконно отправились в Беларусь за ягодами УНИАН

На белорусской границетрех украинцев. Государственный пограничный комитет Беларуси в Facebook сообщает, что задержание произошло еще 20 ноября в приграничном Столинском районе страны, недалеко от населенного пункта Деревная.

Пограничники обвинили женщину и двух мужчин в незаконном пересечении границы. "Иностранцы умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами. Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет", - сообщили в комитете.

По данному факту в отношении "одного из нарушителей начата проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством".

Дипломатические отношения между Украиной и Беларусью испортились 20 ноября, после обьявления первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова персоной нон грата. В Минске заявили, будто он координировал работу под прикрытием украинского журналиста Павла Шаройко. В ответ на это Украина отозвала из Минска Игоря Скворцова.