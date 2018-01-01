Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Предполагаемый убийца уже имел условный срок за угон автомобиля.

20-летнего рэпера застрелили при покупке мотоцикла Miami Herald

Власти штата Флорида объявили о задержании подозреваемого в причастности к убийству рэпера XXXTentacion.

Как сообщает Miami Herald, задержанным является 22-летний Дедрик Уильямс. Два с половиной года назад он уже был приговорен за угон автомобиля к пятилетнему условному сроку.

На данный момент Уильямс помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени, вождении автомобиля без прав и нарушении правил условного срока.

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Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетный рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

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