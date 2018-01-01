Обыски в РИА "Новости-Украина". В Кремле грозят Киеву "мерами взаимности"

В Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Дмитрий Песков грозит Украине "мерами взаимности" Reuters

В ответ на действия СБУ против РИА "Новости Украина" Россия примет "меры взаимности", однако сначала нужна более детальная информация по данному инциденту, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации", — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ, пишет УНИАН.

Как сказал Песков, в Кремле решительно осуждают и считают неприемлемыми силовые действия в Украине в отношении российских СМИ.

"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции", — подчеркнул Песков.

"Украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации, замечены в действиях, идущих на подавление свободы слова и свободы средств массовой информации, и мы самым решительным образом это осуждаем. Тем более мы осуждаем и считаем неприемлемым какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ", — добавил он.

Отметим, что 15 мая сотрудники СБУ пришли в офис РИА "Новости Украина" в Киеве. Также стало известно, что в Киеве был задержан журналист РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о том, что атака на российских журналистов является "местью за Крымский мост".

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