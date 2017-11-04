Задержания, стычка. Как в Москве проходил "Русский марш", опубликованы фото

В РФ акция националистов была согласована с властями.

"Русский марш" в Москве Reuters

В субботу, 4 ноябре, в Москве проходит ежегодный "Русский марш", в котором участвуют представители и сторонники националистических организаций и движений, приуроченный ко Дню народного единства, в районе Люблино задержаны несколько человек.

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Издание уточнило, что в ходе акции между участницей и полицейским была стычка, активистка потеряла сознание, ее увезла скорая помощь.

"Около рамок сотрудники ОМОН просят не нарушать общественный порядок и разгоняют людей, пришедших на марш", — говорится в статье. По данным "Дождя", который опирается на слова одного из организаторов мероприятия, были задержаны сторонники движения "Черный блок".

Между тем около 300 сторонников Движения против нелегальной иммиграции продолжали шествие. Они выкрикивали лозунги в поддержку националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, которые отбывают наказание в колонии, поскольку считают, что их осудили по политическим мотивам.