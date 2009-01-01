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Заговор и отмывание денег. Манафорту предъявили обвинение по 12 пунктам

Сегодня, 17:56

Документ опубликован американским Министерством юстиции США.

ФБР
Манафорт сдался ФБР forumdaily.com
Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Об этом идет речь в распространенном в понедельник заявлении министерства юстиции США, сообщает ТСН.

Отмечается, что документ опубликован американским Министерством юстиции.

В документе указывается обвинения по 12 пунктам, среди которых заговор против США, заговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках.

Значительная часть обвинения связана с деятельностью Манафорта в Украине.

Как сообщает Департамент юстиции США, Манафорт и Гейтс годами работали политическими консультантами и лоббистами. В частности, отмечается, что между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и "Оппозиционного блока", получив за свою работу десятки миллионов долларов.

"С целью сокрытия выплат Украины от власти Соединенных Штатов, примерно с 2006 года до по крайней мере 2016 Манафорт и Гейтс отмывали деньги с помощью десятков американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", — подчеркивается в обвинении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФБР подозревают Манафорта в получении до 100 млн долларов от промосковских клиентов.
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