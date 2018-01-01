Захарова опровергла обвинения в пропаганде в ее песне о Сирии, прозвучавшей 9 мая в Кривом Роге

Российская чиновница уверяет, что в раскрутку ее авторской работы "не вложено ни копейки".

Мария Захарова считает, что ее песня о российских военных в Сирии не содержит пропаганды Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления украинской общественности в пропагандистском характере песни ее собственного сочинения "Верните память".

"Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная... Я хочу им ответить, что в эту песню, в ее раскрутку, в ее создание не вложено ни одной копейки денег. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души", - цитирует Захарову RT.

По словам спикера дипломатического ведомства, она хотела добавить в текст пропаганды, однако впоследствии умышленно отказалась от данной задумки.

"К сожалению, это не первое безумие, которое мы видим со стороны украинских властей. Понятно, что преследование людей за песни, которые они исполняют, — это политика партии... А мне-то как быть? У меня дед был наполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно по маминой линии, по линии ее отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне-то быть, как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?" — добавила она.

Захарова отметила, что бывшие советские народы имеют одну историю, и разделение приведет к "страшному колапсу".

Напомним, 9 мая в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле прозвучала песня, посвященная российским наемникам в Сирии. Исполнительница спела композицию "Верните память", написанную Марией Захаровой.

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