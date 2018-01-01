Захарова потребовала от ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ вернуть тэг #fFreeSavchenko

Представитель МИД РФ потролила отказ ОБСЕ комментировать арест нардепа Надежды Савченко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ОБСЕ, Европейский союз, ПАСЕ и СПЧ должны вернуться в своих заявлениях к тэгу #FreeSavchenko.

Об этом она сообщила в ответ на отказ ОБСЕ (БДИПЧ) комментировать арест депутата Верховной рады Надежды Савченко - ранее пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека заявил, что ОБСЕ "не комментирует задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий".

"А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут "следить" за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что хэштег #FreeSavchenko был запушен тремя российскими адвокатами украинской летчицы - Николем Полозовым, Марком Фейгиным и Ильей Новиковым.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Савченко собиралась взорвать Раду в рамках гибридной войны.