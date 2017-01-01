Закатилось наше солнышко. В Москве простились с легендарным актером Михаилом Державиным, фото, виде

По старинной традиции в последний путь его проводили под бурные овации и крики "Браво".

Церемония прощания с Державиным проходила в Театре сатиры. stuki-druki.com

В Москве состоялась простились с советским и российским актером Михаилом Державиным.

По старинной традиции в последний путь его проводили аплодисментами.

Церемония прощания с Державиным проходила в московском академическом Театре сатиры, где актер прослужил пятьдесят лет.

Около здания собралось множество поклонников творчества актера, которые проводили гроб с телом любимого артиста под бурные овации и крики "Браво".

Михаил Державин похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Николая Васильевича Гоголя.

Там же покоится и его отец — актер театра имени Вахтангова Михаил Державин-старший.

"Он удивительно был теплый, солнечный человек, — вспоминает своего коллегу народная артистка СССР Вера Васильева. — Он мог одарить одним словом так, что становилось легко на душе".

Они звали его Михал-Михалыч, а еще очень трогательно — Мих-Мих.

Державин был верен Театру Сатиры больше полувека, сыграл шесть десятков ролей. И заодно успел поставить телерекорд — 140 выпусков знаменитого "Кабачка 13 стульев".

Три десятка ролей в кино, где снимался с 1956 года. Каждая из них — любимая. Это и "Трое в лодке, не считая собаки", и "Моя морячка".

И как страшно звучит в этом театре, где принято смешить и смеяться, глухая тишина.

"В театре говорят: ушло, закатилось наше солнышко. Я абсолютно разделяю эту фразу. Действительно он был солнышко в театре", — подчеркнул писатель и сценарист Аркадий Инин.

Напомним, Михаил Державин умер 10 января в РФ после продолжительной тяжелой болезни на 82-м году жизни. Интернет-пользователи после новости по-разному оценили наследие актера.