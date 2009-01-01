"Заказ Запада". Додона возмутило решение выдворить из Молдовы пять российских дипломатов

Президент считает, что евроунионисты раздражены его успехами.

Игорь Додон фото: kremlin.ru

Президент Молдовызаявил, что возмущен решением правительства выслать из страны пять российских дипломатов.

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

По словам главы государства, такие действия являются провокацией и могли быть осуществлены "по заказу из Запада".

"Правительство предприняло возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации. Сегодня (29 мая — Ред.) от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов", — отметил политик.

Додон утверждает, что "глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом".

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений", — добавил лидер страны.

Ранее СМИ писали, что в Молдове пять дипломатов посольства Российской Федерации объявили персонами нон грата, один из них — помощник военного атташе Александр Грудин, который замешан в деле экс-депутата от Демпартии Юрия Болбочану о шпионаже и измене родине.