"Закон Магнитского". Одна из стран Евросоюза наказала Россию новыми санкциями

49 гражданам РФ запрещен въезд в Литву за нарушение прав человека и отмывание денег.

Литва приняла новые ограничительные меры против России. На сей раз санкции введены против 49 гражданам РФ, им запрещен въезд в страну за нарушение прав человека и отмывание денег.

Санкции утвердил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас на основе так называемого "закона Магнитского", который вступил в силу 1 января 2018 года, пишет Baltic News Service.

"Министр подписал распоряжение, запрещающее въезд 49 особам в Литву", — отметила пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс.

По ее словам, глава ведомства поручил чиновникам Департамента миграции опубликовать этот список.

Министерство внутренних дел подготовило "список Магнитского" из 49 человек после консультаций с иностранными партнерами, большая часть списка была составлена до принятия закона в Сейме.

Стоит отметить, что Сейм Литвы принял "закон Магнитского" в ноябре 2017 года.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас — более 40 фамилий.

Кроме того, Канада также ввела экономические санкции против 30 россиян по "закону Магнитского".