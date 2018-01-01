Замироточила перед выборами. В России секта сообщила о чуде с иконой Путина

В организации, поклоняющейся действующему президенту, событие назвали особым знаком свыше.

Матушка Фотинья имеет свой приход и сравнивает Путина с учениками Христа Фото: portal-credo.ru

В поселке Большая Ельня Нижегородской области представители секты матушки Фотиньи заявили о необычных явлениях, произошедших в преддверии выборов с иконой президента РФ Владимира Путина

Представители организации не сомневаются, что этот знак демонстрирует особое предназначение главы государства и кандидата в президенты. Об этом сообщает Коммерсант.ru.

"Внимание! С 19.01.2012 в храме обновилась и замироточила икона Владимира Путина, а также его освященный портрет. Господь дает нам такие знаки Своего благодатного присутствия", — сказано в сообщении.

Поклоняться вместе со своими сторонниками иконе Путина решила почитательница президента, которая называет себя матушкой Фотиньей.

"Путин — это путь иной для России. В одной из своих прошлых жизней он был князем Владимиром и крестил Русь, теперь Владимиру Владимировичу предстоит заново покрестить нашу языческую страну!", - утверждает она.

Официальной реакции Путина на данное сообщение не было. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что глава государства не одобряет подобные типы почитания. В нижегородской епархии Русской православной церкви заявляли, что Фотинья не является православной и ее учение никак не связано с традиционной верой.

По сообщениям российских СМИ, о секте "матушки" Фотиньи стало известно в 2005 году, и сейчас ее деятельность снова попала в поле внимания журналистов в связи с предстоящими выборами. "У него душа царя. Неслучайно, что теперь он президент", — ранее говорила "матушка" Фотинья о Владимире Путине в интервью Reuters. Она сравнивает президента с учениками Христа и считает, что политик выполняет апостольский подвиг. В миру "матушку" Фотинию зовут Светлана, в 90-х годах она занималась продажей краски для волос, однако затем резко сменила направление своей деятельности.

Напомним, ранее российский актер Алексей Серебряков откровенно рассказал в интервью, почему недоволен политикой Владимира Путина в России.