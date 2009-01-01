"Запад-2017". Лукашенко объяснил, зачем войска Беларуси и РФ будут учиться воевать вместе

Лидер белорусов утверждает, что не идет подготовка к нападению на кого-либо.

Александр Лукашенко Reuters

Президент Беларусиутверждает, что во времявойска его страны ибудут обучать воевать вместе "на всякий случай".

Об этом он рассказал на совещании с руководством госсекретариата Совбеза, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения нацбезопасности, пишет БЕЛТА.

В то же время белорусский лидер заверил, что не идет подготовка к нападению на кого-либо.

"Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай. Нападать мы ни на кого не собираемся", — отметил глава государства.

Напомним, по официальным данным, активная фаза совместных военных учений Беларуси и РФ "Запад-2017", которые пройдут на территории первого государства, запланирована на 14-20 сентября. В них предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Ранее министр обороны Степан Полторак выразил мнение, что учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.