"Запад-2017". В минобороны Беларуси поставили россиян на место

Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено, заявили в военном ведомстве.

Российские танки, иллюстрация mil.ru

Министерство обороны РБ опровергло заявления российского ведомства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа РФ на территорию Беларуси для участия в

Об этом пресс-секретарь главного управления идеологической работы минобороны Беларуси Владимир Макаров сообщил изданию TUT.BY.

"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях "Запад-2017", уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено", — сообщил он.

Как пишет издание, утром 14 сентября министерство обороны РФ заявило, что подразделения Западного военного округа, привлекаемые к совместному стратегическому учению "Запад-2017", начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь.

Ранее "Главред" сообщал, что в Орше белорусы организовали "ночной дозор" на границе с РФ, чтобы не прошли российские танки.

фото: mil.ru