Запад организовывал русофобов батальонами - глава Центризбиркома РФ

Элла Памфилова отличилась экстравагантным заявлением в радиоэфире.

Элла Памфилова Uznayvse

Некоторые западные силы намеревались дискредитировать президентские выборы в России, с этой целью создавались "батальоны русофобов".

Соответствующее заявление сделала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в радиоэфире станции "Говорит Москва" во вторник, 27 марта.

"Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию… Ух, как они хотят, но не могут! И они там создавали целые батальоны русофобов, хорошо оплаченные. У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики", — заявила Памфилова.

Причем глава ЦИК не стала конкретизировать, о каких именно роликах идет речь. Кроме того, глава ЦИК подчеркнула, что в РФ знали о готовящихся провокациях. "Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте", − резюмировала она.

Напомним, ранее Памфилова заявляла о том, что ЦИК подвергался атакам хакеров из 15 стран мира.