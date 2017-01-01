Запад придумывает очередную "отговорку", чтобы откровенно "не посылать" Украину - политолог

Киеву дали понять, что ему не дадут членство в Евросоюзе.

В Германии предложили создать для Украины новый формат отношений вместо членства в ЕС. Reuters

Запад не намерен углублять сотрудничество с Украиной и принимать ее в ряды Евросоюза. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Корнейчук.

"Глава МИД Германии Габриэль в интервью заявил: ближайшие годы Украина и Турция не станут членами ЕС. А вообще стоит разработать некий формат сотрудничества между ЕС и Украиной-Турцией, который станет альтернативой членству в ЕС", - написал политолог на своей странице в соцсети Facebook.