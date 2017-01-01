Запад придумывает очередную "отговорку", чтобы откровенно "не посылать" Украину - политолог

Киеву дали понять, что ему не дадут членство в Евросоюзе.
"Глава МИД Германии Габриэль в интервью заявил: ближайшие годы Украина и Турция не станут членами ЕС. А вообще стоит разработать некий формат сотрудничества между ЕС и Украиной-Турцией, который станет альтернативой членству в ЕС", - написал политолог на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Корнечука, похожий, установленный Европрой формат для сотрудничества с Украиной уже действует.
"Это "Восточное партнерство". И из него мы получили все возможное - Ассоциацию, ЗСТ и безвиз с ЕС. И все. Теперь Запад начинает придумывать очередную дипломатическую "отговорку", чтобы откровенно "не посылать" Украину. Можно назвать эту инициативу "Восточное партнерство-2150". Или что-то подобное. Но суть ясна - членом ЕС Украине никогда не быть", - отметил Корнейчук.
Эксперт также добавил, что Турция это прекрасно поняла и резко изменила свою внешнюю политику с прозападной на пророссийскую.
"Мы, конечно, не Турция. И в России нас никто не ждет. Но поумерить прозападный пыл можно. Хотя Порошенко все равно будет рассказывать своему электорату с Западной и Центральной Украины, что в 2019-м, после его избрания президентом, мы станет членом ЕС. И поверят же", - резюмировал политолог.
Ранее глава МИД Германии заявил, что не хочет "ледникового периода" в отношениях с Россией.