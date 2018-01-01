Западные эксперты призвали страны НАТО и ЕС выслать российских дипломатов

Эксперты назвали международную агрессию РФ под руководством Владимира Путина беспрецедентной.

НАТО и ЕС могут дать ответ на отравление Сергея Скрипаля "Коммерсант"

Страны НАТО и Европейского Союза должны поддержать Британию , выслав со своей территории российских дипломатов или работающих под дипломатическим прикрытием агентов разведывательных служб.

Такой призыв содержится в открытом письме за подписью более 70 экспертов из Польши, Болгарии, Бельгии, США, Латвии, Грузии, Украины, Литвы, Словакии, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Армении, Швеции, Румынии, Чехии, Канады, Нидерландов и Швейцарии, обнародованном на сайте неправительственного политического института "Европейские ценности" (Прага, Чехия).

"Мы призываем союзников НАТО и ЕС присоединиться к нашим британским друзьям и выдворить контингенты российских разведчиков с их земли. Такая инициатива покажет Кремлю, что нападение на одного означает нападение на всех, и это также позволит меньшим союзникам сократить возможности российской разведки на собственной земле", — говорится в письме.

Эксперты назвали международную агрессию РФ под руководством Владимира Путина беспрецедентной со времен холодной войны, напоминая о вторжении в соседние страны, массовые бомбардировки и убийства гражданских лиц, неоднократные нарушения международных границ, похищения иностранных граждан, кампании по дезинформации, преследования иностранных дипломатов, широкомасштабные кибернападения и первую аннексию территорий иностранных государств в Европе после Второй мировой войны.

Напомним, по данным британского издания The Times, около 20 европейских стран и США готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.