Западные СМИ: борьба за сердца людей на Донбассе станет вызовом для Украины

Обозреватель отметил, что на подконтрольных Киеву территориях Донбасса живет много лояльных к российским захватчикам людей.

Украине нужно склонить население Донбасса на свою сторону. Кровавые бои между нашей армией и силами России продолжаются уже три года на востоке страны. Однако, продолжается не менее важна борьба за умы и сердца мирных жителей, чья лояльность к Киеву или Москве постоянно колеблется.

Об этом пишет журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Atlantic Council, сообщает ZN.UA.

Обозреватель напомнил, чо на Луганщине в городе Лисичанск недавно отпраздновали третью годовщину освобождения украинскими солдатами от войск Кремля. Но пока проукраинская часть 100-тысячного города праздновала, были заметны и те, кто не очень рад жить под контролем Киева.

Когда украинские солдаты шли в толпе на главной площади Лисичанска, две женщины среднего возраста подошли и спросили у них, что происходит.

"Мы празднуем третью годовщину освобождения города", — ответили военные.

Одна из женщин отступила: "От кого вы нас освободили?". Ее ответ и тон дали четко понять, что она и ее подруга не сторонники правительства в Киеве.

Восточная Украина в основном русскоязычная и имеет наибольшую в стране концентрацию этнических русских. Жители Лисичанска раньше работали на шахтах и нефтеперерабатывающих заводах Луганска и Донецка, которые появились во времена сталинской индустриализации. После распада СССР большинство заводов в регионе пришли в упадок. А начало войны в Донбассе стало для них "звоном смерти". В годы независимости Украины Лисичанск был под контролем сомнительных бизнесменов, которые стали невероятно богатыми. С помощью подконтрольных телеканалов они поддерживали у местного населения странную ностальгию по СССР. Теперь Лисичанск — депрессивный, мрачный, изношенный город, окруженный скелетами индустриальных сооружений.

Во время оккупации российские силы терроризировали всех, кого подозревали в симпатиях к Киеву, искореняли украинские символы и флаги, а также отменили все уроки украинского языка в школах. Город был театром ожесточенной борьбы за освобождение украинской территории от российских войск. Когда битва закончилась, ее жертвами стали 20 украинских солдат и значительное количество российских боевиков.

Во время празднования освобождения Лисичанска колонна машин с украинскими флагами ездила по улицам. Активисты провели молебны в местах самых кровопролитных боев. Вечером на центральной площади был концерт. Никто не прятался и не пытался сорвать празднование, однако некоторые люди враждебно смотрели на действо.

Один из организаторов празднования, уроженец региона Руслан Мирошниченко сказал, что около 20% населения города —активные сторонники правительства Украины. А 30-40% населения — сторонники Кремля. Остальные, по его мнению, клонятся туда, куда ветер дует.

Мирошниченко служил в миротворческом контингенте Украины в Ираке рядом с силами НАТО. Он был поражен тем, как американцы пытались взаимодействовать с иракскими мирными жителями, а впоследствии сам способствовал формированию украинского отряда военного сотрудничества с гражданскими. Этот отряд действовал там, где украинские миротворцы проходили службу. Сейчас он работает в Донецкой и Луганской областях, часть которых захвачена российскими силами.

По мнению Мирошниченко, отряд взаимодействия с гражданскими может помочь склонить тех, кто неопределился, на сторону Украины, предоставляя информацию и практическую помощь пострадавшим от войны, в том числе 1,8 миллиона внутренних переселенцев, бежавших из оккупированных российскими войсками территорий на подконтрольные Киеву.

"Правительству нужно убедить тех, кто может поддерживать боевиков, что он серьезно относится к борьбе с коррупцией, к воплощению реформ в экономике, здравоохранении, образовании. Киев должен показать, что он может обеспечить безопасность и стабильность, а демократия и украинская независимость пойдет на пользу всем", — сказал Мирошниченко.

Он убежден, что среди приоритетов должна быть эффективная борьба с фейковыми российскими "новостями", которые распространяются на районы рядом с зоной конфликта. По его мнению, это могут сделать украинские СМИ, в частности телевидение, которое будет лучшим, чем российское.

"Нам нужен план Маршала для Востока Украины, который убедит людей здесь, что Запад их друг", — считает он.

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