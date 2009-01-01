Западные СМИ: Игра мускулами приносит Путину плюсики

Хозяин Кремля умело извлекает выгоду из "образа сильной армии".

Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФ"прогулял Генассамблею ООН ради военных учений", чтобы в сопровождении ряда генералов проинспектировать полигон под Санкт-Петербургом.

Об этом на страницах Handelsblatt пишет Андре Баллен, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

По сценарию несколько заброшенных диверсионных групп напали на приграничные аэродромы и захватили множество самолетов и беспилотников, но российская армия нанесла контрудар и уничтожила противника благодаря скоординированным действиям танков, авиации и ПВО.

Как заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, "главнокомандующий и министр обороны дали высокую оценку".

Правда, маневры, замечает автор статьи, были омрачены несчастным случаем: "Неконтролируемый пуск ракеты с вертолета уничтожил машину и покалечил нескольких солдат. Государственное ТВ, которое широко освещало учения в иных случаях, проигнорировало этот инцидент". Похвала от Путина оказалась очень кстати, говорится в статье.

Путин умело извлекает выгоду из "образа сильной армии". "После успешных операций в Сирии и аннексии Крыма армия считается символом силы в российском обществе, которое все больше натравливается на внешнего врага", — пишет Баллен.

"В свете грядущих выборов игра мускулами приносит Путину плюсики", — подчеркивает автор, напоминая, что он и ранее пользовался подобными методами. К примеру, в 2012 году он давал обещание добиться сильного экономического роста — что так и не было выполнено — и перевооружить армию.

"И хотя предвыборная борьба официально еще не началась, за кулисами вовсю работают над декорациями для его кандидатуры, о которой, согласно сообщениям СМИ, будет официально объявлено в ноябре", — продолжает Баллен. Вероятно, как раз по этой причине Путин проигнорировал Генассамблею ООН и речь Трампа. В результате, "пока тот с нью-йоркской трибуны обещал полностью уничтожить КНДР, Путин занимался тем, что демонстрировал свою силу электорату".

Между тем инспектирование войск стало не единственным мероприятием — помимо этого, Путин посетил оборонный концерн "Алмаз-Антей", для того чтобы поздравить сотрудников с новым "Днем оружейника" и потребовать от них создания новых перспективных образцов вооружения для российской армии".

Еще одним символом военный силы, подаренным Путиным своим соотечественникам к "Дню оружейника", стал восьмиметровый памятник оружейнику Михаилу Калашникову в центре Москвы. Либералы, такие как известный рок-музыкант Андрей Макаревич, раскритиковали памятник из-за милитаризма, однако российский министр культуры Мединский подчеркнул во время открытия монумента, что "Калашников является настоящим культурным брендом России".

"То, что кажется странным в других странах, хорошо воспринимается российским электоратом", — отмечает Баллен. Согласно последним опросам, две трети россиян хотели бы видеть Путина в президентском кресле после 2018 года. Шесть лет назад за возвращение Путина в Кремль выступал только каждый третий россиянин, говорится в статье.

Ранее "Главред" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил отсутствие Путина на учениях "Запад-2017" в республике: "Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет".

Фото: kremlin.ru