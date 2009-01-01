Западные СМИ: Игра мускулами приносит Путину плюсики

Хозяин Кремля умело извлекает выгоду из "образа сильной армии".
Об этом на страницах Handelsblatt пишет Андре Баллен, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.
По сценарию несколько заброшенных диверсионных групп напали на приграничные аэродромы и захватили множество самолетов и беспилотников, но российская армия нанесла контрудар и уничтожила противника благодаря скоординированным действиям танков, авиации и ПВО.
Как заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, "главнокомандующий и министр обороны дали высокую оценку".
Правда, маневры, замечает автор статьи, были омрачены несчастным случаем: "Неконтролируемый пуск ракеты с вертолета уничтожил машину и покалечил нескольких солдат. Государственное ТВ, которое широко освещало учения в иных случаях, проигнорировало этот инцидент". Похвала от Путина оказалась очень кстати, говорится в статье.
Путин умело извлекает выгоду из "образа сильной армии". "После успешных операций в Сирии и аннексии Крыма армия считается символом силы в российском обществе, которое все больше натравливается на внешнего врага", — пишет Баллен.
"В свете грядущих выборов игра мускулами приносит Путину плюсики", — подчеркивает автор, напоминая, что он и ранее пользовался подобными методами. К примеру, в 2012 году он давал обещание добиться сильного экономического роста — что так и не было выполнено — и перевооружить армию.
"И хотя предвыборная борьба официально еще не началась, за кулисами вовсю работают над декорациями для его кандидатуры, о которой, согласно сообщениям СМИ, будет официально объявлено в ноябре", — продолжает Баллен. Вероятно, как раз по этой причине Путин проигнорировал Генассамблею ООН и речь Трампа. В результате, "пока тот с нью-йоркской трибуны обещал полностью уничтожить КНДР, Путин занимался тем, что демонстрировал свою силу электорату".
Между тем инспектирование войск стало не единственным мероприятием — помимо этого, Путин посетил оборонный концерн "Алмаз-Антей", для того чтобы поздравить сотрудников с новым "Днем оружейника" и потребовать от них создания новых перспективных образцов вооружения для российской армии".
Еще одним символом военный силы, подаренным Путиным своим соотечественникам к "Дню оружейника", стал восьмиметровый памятник оружейнику Михаилу Калашникову в центре Москвы. Либералы, такие как известный рок-музыкант Андрей Макаревич, раскритиковали памятник из-за милитаризма, однако российский министр культуры Мединский подчеркнул во время открытия монумента, что "Калашников является настоящим культурным брендом России".
"То, что кажется странным в других странах, хорошо воспринимается российским электоратом", — отмечает Баллен. Согласно последним опросам, две трети россиян хотели бы видеть Путина в президентском кресле после 2018 года. Шесть лет назад за возвращение Путина в Кремль выступал только каждый третий россиянин, говорится в статье.
Ранее "Главред" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил отсутствие Путина на учениях "Запад-2017" в республике: "Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет".
Фото: kremlin.ru